Was deze WK-tijdrit een gemiste kans voor Wout van Aert? "Neen, je moet achter je keuze blijven staan"

Waar Jumbo-Visma zijn zonen ook uitzendt, wat ze aanraken verandert in goud. Deze keer niet in de ploeguitrusting, wel in de nationale kleuren. En niet met de vaste waarden, maar met verrassing Tobias Foss. Renaat Schotte maakt vanuit Australië een sprongetje richting ploegmaat Wout van Aert en vindt dat dit WK geen gemiste kans is geweest voor onze landgenoot.

Wout van Aert, Primoz Roglic, Rohan Dennis, Jonas Vingegaard en Tom Dumoulin (intussen gestopt): de uithangborden van Jumbo-Visma waren afwezig op dit WK tijdrijden en toch heeft de Nederlandse ploeg met Tobias Foss een eerste regenboogtrui in de ploeggeschiedenis bemachtigd. Foss klopte de superfavorieten, maar niet alle tenoren waren dus op de afspraak. Met de Belgische bril denken we dan vooral aan Wout van Aert. Zullen er zondagavond (Australische tijd) gemengde gevoelens bij de Belgische kopman geweest zijn? "Ja en neen", oordeelt Renaat Schotte, een van onze reporters in Wollongong. "Hij zal heel blij geweest zijn voor zijn ploegmaat, maar misschien dacht hij ook: was ik maar gestart, dan lag de titel misschien voor het grijpen." "Al is er natuurlijk dat gezegde: de afwezigen hebben altijd ongelijk. We zullen het nooit weten en Tobias Foss is sowieso de verdiende winnaar." "Hij heeft een specifieke voorbereiding gedaan richting dit WK en misschien is dat wel het grote geheim om dit WK te winnen." "Iedereen kent hem, maar niemand had dit verwacht. Hijzelf waarschijnlijk ook niet. En Wout van Aert heeft nu eenmaal deze keuze gemaakt."

Wout van Aert focust vol op de wegrit van komende zondag.

"Hij zal zeker geen spijt hebben"

Uiteraard was Filippo Ganna de verliezer van de dag na zijn portie billenkoek, maar mag Wout van Aert ook in die categorie gezet worden? Neen, zegt onze reporter zonder aarzelen. "Een verliezer, dat is te sterk uitgedrukt. Als je niet deelneemt, kun je niet winnen. En we weten ook niet of hij überhaupt had kunnen winnen." "Wees gerust: over een week zal er nog weinig gesproken worden over deze tijdrit. En als Wout van Aert de wegrit wint, dan zal iedereen hem de wereldkampioen van het grote gelijk noemen."

Als Wout van Aert de wegrit wint, dan zal iedereen hem de wereldkampioen van het grote gelijk noemen. Renaat Schotte