Wout van Aert wekt in Canada zijn WK-appetijt op: "Maar kom hier niet enkel ritme opdoen"

Het is pas voor het eerst dat Wout van Aert de Canadese koersen op zijn programma heeft gezet. "Ik ben blij dat ik hier eindelijk ben. Dit stond al een tijdje op mijn bucketlist."

De koersen lijken, zowel qua parcours als timing, de ideale voorbereiding op de wegrit op het WK, die over 2 weken plaatsvindt. "Maar ik kom hier zeker niet alleen om ritme op te doen", zegt Van Aert.

"Het zijn twee prachtige koersen op WorldTour-niveau. Ik ben hier ook omdat ik denk dat ik in beide wedstrijden een kans maak. We staan met een sterk team aan de start. Met mijn vorm zit het wel snor. Het voelde goed om de voorbije weken na een korte tussenpoos weer in koers te zijn."



Van Aert is voor zowel Québec als Montréal een van de topfavorieten. "Vrijdag in Québec is de kans op een groepssprint groot. Daar komt het vermoedelijk dus aan op explosiviteit."

Montréal is dan weer zwaardere kost. "Wellicht strijdt een sterke kopgroep voor de winst. Dat vergt een andere manier van koersen. Ik vind het altijd speciaal om lokale rondes te rijden. Dat geeft een beetje een kampioenschapsgevoel."