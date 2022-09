FC Kopenhagen ontslaat ex-Gent en ex-Genk-coach Jess Thorup na tegenvallend seizoensbegin

FC Kopenhagen heeft vandaag zijn coach Jess Thorup aan de deur gezet. De oud-trainer van AA Gent en Racing Genk heeft de tegenvallende seizoensstart niet overleefd. Assistent Jacob Neestrup neemt het roer over.

"We hebben dit seizoen jammer genoeg niet de ontwikkeling en stabiliteit van het team gezien die we verwacht hadden", zei voorzitter Allan Agerholm in een reactie. "Daarom maken we vandaag een einde aan de samenwerking met Jess Thorup."