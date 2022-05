Jess Thorup loodst FC Kopenhagen naar eerste titel sinds 2019

Na een spannend seizoen had Kopenhagen aan een punt genoeg om de titel binnen te halen, maar het vierde het kampioenschap met een drieklapper in stijl. Lukas Lerager, gewezen speler van Zulte Waregem, tekende voor de tweede goal tegen Aalborg.

Paul Mukairu (ex-Anderlecht) mocht net voor het uur invallen bij de gastheer toen de eindstand al een feit was. Kopenhagen klokt af op 68 punten. Dat zijn er drie meer dan Midtjylland (65), dat de kersverse kampioen tot op de slotspeeldag het vuur aan de schenen legde.

Voor trainer Jess Thorup (ex-trainer van AA Gent en Racing Genk) is het de tweede titel in Denemarken. Eerder was hij ook al de beste van het land in 2018 met Midtjylland.