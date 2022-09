Roger Federer beslist pas last minute of hij deelneemt aan Laver Cup

Dat zegt zijn physical coach Pierre Paganini. "Het wordt wellicht een beslissing van het allerlaatste moment. Hij heeft getraind om te achterhalen of spelen een goed idee is of niet", noteerde de Zwitserse krant Blick.



Volgens Severin Lüthi, de coach van de man met 103 ATP-titels op de erelijst, is het Federers doel in actie te komen "of het nu in het enkel of het dubbel is".



De jarenlange nummer 1 kondigde vorige week zijn afscheid aan. Hij wil de tennisfans uitzwaaien op de Laver Cup in de O2 Arena in Londen. De Zwitser speelde geen officiële wedstrijd meer sinds Wimbledon vorig jaar. Daarna onderging hij een derde knieoperatie.