Dirk Gerlo wuift Roger Federer uit: "De beste grastennisser en de grootste stilist"

Het is geen verrassing, want op alles en iedereen staat een vervaldatum.

Maar toen ik het bericht van Roger Federer zag, dacht ik toch: verdorie, wat had ik hem graag nog eens zien spelen en zelfs schitteren.

Vorig jaar verloor hij op Wimbledon zijn laatste officiële match. Dat was in de kwartfinales in 3 sets, met 6-0 tegen Hubert Hurkacz in de laatste set.

Dat deed pijn aan de ogen. Je zag toen een sukkelende Federer, eentje die afzag en werd weggespeeld.

Na zijn operatie bleef zijn revalidatie maar duren en je voelde dit nieuws aankomen.

Hij neemt nu afscheid op een veredeld demonstratietoernooi. Het blijft ergens toch een beetje schrikken.