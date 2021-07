Poolse verrassing Hurkacz mept Federer genadeloos uit toernooi op Wimbledon

Een slag tussen stijlen, tussen ervaring en jeugd en tussen finesse en kracht. Dat stond op het menu in de kwartfinale tussen Roger Federer en Hubert Hurkacz.



Hurkacz stond nog nooit in de kwartfinales, Federer won al negen keer het legendarische grastoernooi. En toch was het de 24-jarige Pool die het best aan de wedstrijd begon. De boomlange nummer 18 van de wereld ging door de opslag van de Zwitser, wat genoeg was om setwinst te grijpen.



In set 2 nam de Zwitser de wedstrijd meteen in handen. Hurkacz kon niet lang genieten van zijn opslagspel en werd op achtervolgen aangewezen. Federer pakte uit met aanvallend spel aan het net, maar Hurkacz was niet onder de indruk en dwong alsnog een tiebreak af.

Daarin miste de Zwitser een makkelijke smash, het teken voor de Pool om zijn voorsprong te verdubbelen.



Federer richtte zijn blik almaar meer naar het gras. De veer was gebroken bij de Zwitser. Hubert Hurkacz gunde de voormalige nummer 1 geen spel meer en zette de pijnlijke 6-0-cijfers op het bord in set 3.