Stefan Küng (2e) steekt de ommekeer op de wind: "Ooit zal het wel eens lukken"

Stefan Küng is op elk tijdritkampioenschap een favoriet, maar zijn lijstje ereplaatsen op de grote afspraken is ook na vandaag nog wat gegroeid. En wat het nog zuurder maakt: de Zwitser van Groupama-FDJ bijt meestal met (zeer) klein verschil in het zand.

"Ik heb het gevoel dat ik al een tijdje rond die grote zege zweef", reageerde Küng na zijn zilver in Australië, op nog geen 3 seconden van surprise Tobias Foss.

"Ik heb een goed seizoen gehad en sommigen zeggen dat ik op andere terreinen verbeterd ben en dat mijn tijdrit verminderd is, maar ik stond hier vol vertrouwen."

"Ik heb een zware Tour gehad door mijn covidbesmetting na de Ronde van Zwitserland, maar op het EK (2e) had ik weer een goed gevoel en elke training voelde ik me sterker en sterker."

"Dit is hoe ik wilde koersen, zonder spijt", vertelde de Zwitser na de bizarre ontknoping. "Ik dacht dat ik Ganna, Evenepoel, Pogacar en Bissegger moest kloppen, maar natuurlijk dacht ik niet aan Foss. Wat kan ik zeggen? Proficiat."

Küng had bij de tussenspunten het goud in handen, maar werd in het laatste stuk weggeblazen door Foss. En niet door de wind.

"De wind was volledig gedoofd in het laatste stuk. In het eerste deel was de wind heel aanwezig, in het laatste kwartier niet. En die wind hielp je in de dalende stukken. Ik merkte het al dat ik vertraagde."

"Het is wat het is, ik dacht dat ik deze keer de titel had. Maar ik blijf vechten. Ooit zal het wel eens lukken", besloot de minzame Zwitser.