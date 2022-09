Remco Evenepoel: "Belangrijkste dag van mijn leven is de mooiste dag van mijn leven geworden"

Al jaren wordt er over geschreven en gesproken, maar morgen wordt het werkelijkheid: Remco Evenepoel wint zondag (zonder pech) zijn eerste grote ronde. In zijn eerste interview reageerde hij emotioneel. "Ik heb gisteren niet veel geslapen."

78 uur en 12 seconden op de fiets heeft Remco Evenepoel moeten trappen, zweten en zwoegen op Spaanse wegen, maar morgen wordt een triomftocht richting Madrid. Remco Evenepoel wordt de eerste Belgische winnaar van een grote ronde sinds Johan De Muynck in 1978.

"Ik weet niet wat er momenteel door mijn hoofd en lijf gaat", was de eerste reactie van de rode truidrager. "Het is ongelooflijk. Na alle kritiek en alle opmerkingen na vorige jaar (zijn mislukte Giro). Ik heb iedereen geantwoord met de pedalen en het eindelijk getoond."

"Ik heb zo hard gewerkt om met de best mogelijke conditie naar de Ronde van Spanje te komen. Het is mijn eerste ronde die ik echt gezond kon starten." "Zo een grote ronde is toch nog iets anders dan Luik-Bastenaken-Luik of San Sebastian. Je spreekt bijna over vier weken, waar drie maanden voorbereiding aan vooraf gaat."

Ik heb stappen moeten zetten als mens en als renner. Iedereen in de ploeg, van Patrick Lefevere tot elke verzorger en mechanieker, heeft hier aan bijgedragen. Remco Evenepoel

De hype rond Remco Evenepoel zal de volgende dagen en weken ongetwijfeld enorm worden, maar Evenepoel toonde zich bij Sporza een teamspeler. "Wat er nu op me afkomt, daar wil ik nog niet aan denken. Ik wil vooral genieten met de ploeg nu." "Toen ik profrenner werd, was ik een behoorlijk moeilijke renner. Best egoïstisch. Ik heb stappen moeten zetten als mens en als renner. Iedereen in de ploeg, van Patrick Lefevere tot elke verzorger en mechanieker, heeft hier aan bijgedragen."

"Ik ben heel blij om de eerste renner te zijn om Patrick Lefevere een grote ronde te schenken als CEO."

"Dit is ook voor België, voor mijn ploegmaats, mijn ouders en mijn vriendin. Ik ben zoveel tijd weg van huis geweest." "Stiekem droom je van de rode trui als je naar Spanje reist, maar het waarmaken is onbeschrijfelijk. Twee jaar geleden lag ik nog in mijn ziekenbed (na de val in de Ronde van Lombardije)."



"Een jaar waar ik enkel van kon dromen"

In de laatste bergrit was er geen moment waarop Remco Evenepoel in de problemen kwam. Op een paar prikjes van Miguel Ángel López (Astana) na gebeurde er in de groep der favorieten niets.

Een ideaal scenario voor Evenepoel, die wel toegaf dat hij niet helemaal eerlijk was geweest 's ochtends bij de start door te zeggen dat hij goed had geslapen. "Deze morgen was ik echt heel gestresseerd. Ik heb het misschien niet laten zien, maar ik heb gisteren niet veel geslapen. Ik wist wat er nog op me afkwam. Het was nog een zware voorlaatste rit." "Ik heb geprobeerd om te genieten, maar tijdens de voorlaatste klim was er niet veel genieten bij. Mas heeft nog alles geprobeerd om mij los te rijden om de voorlaatste klim, maar ik zat als enige aan zijn wiel. Toen hebben ze volgens mij beslist om de tweede plaats veilig te stellen."

Ik heb een monument gewonnen met Luik, een klassieker met de Clasica San Sebastian, de eindzege en twee ritten in de Vuelta en in de winter ga ik trouwen. Remco Evenepoel