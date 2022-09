Blijdschap bij Ferrari: Charles Leclerc pakt de polepositie op het circuit van Monza

Een dubbele Italiaanse verjaardag verdient een groot feest. Het circuit van Monza wordt dit jaar 100, Ferrari blaast 75 kaarsjes uit. Aan motivatie geen gebrek bij de Italiaanse renstal om het goed te doen in de thuisrace.

Charles Leclerc had de boodschap begrepen en snelde - in een gloednieuw geel tenue - naar de polepositie. De Monegask was nipt sneller dan Max Verstappen en ploegmaat Carlos Sainz.

Al zullen die laatste niet naast en achter Leclerc starten: Verstappen heeft een gridstraf achter zijn naam en start vijf plekken lager, de Spanjaard start - samen met Lewis Hamilton - helemaal achteraan het pak.

Dat is goed nieuws voor George Russell en Lando Norris. De Britten mogen hun Mercedes en McLaren op P2 en P3 parkeren op zondag. Hoe lang kunnen zij een jagende Max Verstappen afhouden?