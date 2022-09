Alberto Contador over Remco "pitbull" Evenepoel: "Hij kent geen grenzen"

Alberto Contador (39) had het eind vorige week al voorspeld: wie op de Sierra Nevada het rood draagt, wint deze Vuelta. De meervoudige rondewinnaar krijgt (voorlopig) gelijk, want Remco Evenepoel geeft geen krimp. Meer nog, de leider won gisteren zijn tweede ritzege. Vive le Vélo-reporter Sammy Neyrinck had donderdag een afspraak met Contador.

Is Alberto Contador sinds zondag nog van gedachten veranderd? "Remco Evenepoel is kandidaat nummer één", zegt hij in Vive le Vélo. "Het zal niet gemakkelijk zijn om de controle te behouden, maar Remco kan zelfs in momenten van crisis of bij een dipje een goed tempo onderhouden. En ik denk dat zijn voorsprong voldoende is." "Die eindzege zal hem een morele boost geven. En dan moet hij nadenken over nieuwe doelen in de toekomst. De Giro is belangrijk, maar de Tour is nog belangrijker. Dat ben ik zeker." Wie de Vuelta wint, kan de Tour winnen. Of niet? "Ja en neen", aarzelt Contador, 3 keer eindwinnaar in Spanje en 2 keer in Frankrijk en Italië. "Maar als je de Vuelta niet kunt winnen, dan kun je de Tour onmogelijk winnen."

Deze eindzege zal Remco een morele boost geven. En dan moet hij nadenken over nieuwe doelen in de toekomst. De Giro is belangrijk, maar de Tour is nog belangrijker. Alberto Contador

Contador is alleszins onder de indruk van de 22-jarige leider. "Ik geloof dat hij geen grenzen kent." "Remco is een compleet andere renner dan ik. Hij kan ongelofelijk tijdrijden. Ik kon me ook goed verdedigen, maar ik heb nooit een tijdrit gewonnen. Remco is indrukwekkend op dat domein en hij doet het ook heel goed in de klassiekers." Contador benadrukt hoe de wielerfans moeten genieten van de huidige wielersport. "Kijk naar Wout van Aert in de Tour: in het geel winnen na zo'n solo. Ongelofelijk. Dat is ongezien in de wielersport, of toch in de recente geschiedenis." Contador, tegenwoordig analist van Eurosport, beschrijft de leider in de Vuelta in één woord met "superklasse". "Een collega heeft Remco de bijnaam "pitbull" gegeven. Ik denk dat hij de Vuelta zal winnen."

