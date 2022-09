Schaker Niemann ontkent vals spel: "Diep teleurstellend dat jeugdheld Carlsen mijn reputatie wil vernietigen"

Het plotse vertrek van Magnus Carlsen op de Sinquefield Cup, en dan vooral zijn insinuerende tweet, heeft heel wat stof doen opwaaien in de schaakwereld. Hans Niemann reageerde een dag later emotioneel op de bedekte aantijging dat hij een valsspeler zou zijn.

De Sinquefield Cup in Saint Louis was amper 3 wedstrijden ver toen Magnus Carlsen zijn bommetje dropte door zich terug te trekken. Bij zijn tweet voegde hij een filmpje van José Mourinho: "If I speak, I'm in big trouble." De boodschap was duidelijk: wereldkampioen Carlsen vindt dat er iets niet in de haak was en de schijnwerpers kwamen meteen op de jonge Hans Niemann te staan. Die is bijna vanuit het niets doorgestoten naar de (sub)top en had Carlsen net een uiterst zeldzame nederlaag met de witte stukken aangesmeerd. Terwijl Carlsen zich in stilzwijgen hulde, gonsde het van de geruchten en beschuldigingen: Niemann zou volgens het geruchtencircuit een reputatie hebben een valsspeler te zijn, al werd niet meteen duidelijk gemaakt hoe hij dat bij wedstrijden "over het bord" (dus niet online) zou kunnen doen. Niemann liet het in eerste instantie allemaal over zich komen, maar reageerde een dag later toch, emotioneel en nadrukkelijk, zij het soms wat onsamenhangend.

Waarom speelde hij zijn accent kwijt? "Waanzin!"

In het interview probeert Hans Niemann eerst de meeste beschuldigingen te weerleggen. "Er werd gezegd dat het onmogelijk was dat ik zo'n obscure variatie de avond ervoor nog had bestudeerd." "Er werd dan gezegd dat die positie nog nooit eerder was gespeeld, maar dat klopt niet. Dit is te gênant voor woorden en de mensen die dit gezegd hebben, zullen zich idioten voelen, maar soms kan één bepaalde positie ontstaan uit een andere variatie. Dat was hier het geval." Niemann zou in zijn tv-analyse na de match nogal verward overgekomen zijn, waarbij hij soms enkele foute conclusies trok. "Ik zou zogezegd niet op hoog niveau over schaak kunnen praten. Dat is van de pot gerukt!" "Ik heb net een lange partij gespeeld en ben heel erg vermoeid. Het is dan echt niet makkelijk om alles zomaar weer op te roepen in mijn geheugen. Soms vergeet je eens zaken." Het klapstuk was dat Niemann een façade zou optrekken, alsof hij plots een ander persoon is geworden om zo zijn vals spel voor zichzelf te kunnen verantwoorden. Het "bewijs" hiervoor: hij is mettertijd zijn Amerikaanse accent verloren. "Dat is zowat het meest uitzinnige wat ooit over mij gezegd is. Echt waanzin. Ik heb de voorbije jaren alles op het schaken gezet. Ben door Europa getrokken en heb uit mijn koffer geleefd. Ik praat gewoon te weinig met mensen die vloeiend Engels spreken", luidt Niemanns verklaring.

Niemann speelt open kaart: "Ja, ik ben 2x betrapt"

Over de laatste beschuldiging - dat hij in het verleden al is betrapt op valsspelen - is Niemann verrassend open. "Ik ben inderdaad 2 keer betrapt op chess.com." "De eerste keer was toen ik 12 jaar was. Ik deed mee aan een online toernooi en een vriend zat naast mij met zijn iPad. Hij gaf mij de beste zetten door. Ik was nog heel jong, een kind. Dat was eenmalig." 4 jaar later, op zijn 16e, liep Niemann opnieuw tegen de lamp. "Ik was 16 en was net weggegaan bij mijn familie. Ik had geld nodig om rond te komen en wou alles doen om mijn streams op YouTube succesvol te maken." "Daarom wou ik zo snel mogelijk rating winnen om tegen betere spelers uit te kunnen komen. Ik heb in enkele willekeurige partijen valsgespeeld, chess.com heeft mij daarmee geconfronteerd en ik heb het opgebiecht." "Dit was mijn grootste vergissing en ik schaam mij ervoor. Ik heb er niet alleen een beloftevolle carrière als streamer, maar ook veel vrienden door verloren. Door hierover nu open kaart te spelen, beschadig ik misschien voorgoed mijn reputatie, maar ik wil de waarheid spreken."

Dat uitgerekend mijn jeugdheld mijn reputatie en carrière wil vernietigen is diep teleurstellend. Hans Niemann

"Eén dag beleefde ik mijn droom ooit Carlsen te verslaan. En nu dit."

In zijn lange betoog maakt Hans Niemann duidelijk dat die schorsing voor valsspelen een keerpunt is geweest. "Vanaf dat moment wil ik er alles aan doen om te tonen dat ik over het bord op eigen kracht kan winnen." "Schaken is mijn hele leven, ik ben met niets anders bezig. Ik zit thuis aan mijn schaken te werken en sta slechts 2 keer op om mijn afhaalmaaltijd te gaan halen. Dat is mijn leven en ik hou ervan." Maar dat leven staat nu plots op de helling, door één lichtzinnige (?) tweet van de wereldkampioen. "Toen ik 9 jaar was, kwam Magnus Carlsen naar Californië. Je kon op een veiling bieden om een match tegen hem te spelen. Het bod ging tot 1000 dollar en mijn moeder wou alles opgeven om toch nog hoger te bieden." "Maar ik zei: "Nee, mama, ooit zal ik gratis tegen hem spelen." Eén dag heb ik een droom beleefd door hem te kunnen verslaan. En nu dit." "Dat uitgerekend mijn jeugdheld mijn reputatie en carrière wil vernietigen is diep teleurstellend. Magnus wist dat dit het gevolg van zijn tweet zou zijn."

"Als ze dat willen, mogen ze mij naakt onderzoeken"

Niemann herhaalt vervolgens dat hij nooit heeft valsgespeeld bij een wedstrijd over het bord. Hij wil alles doen om aan te tonen dat hij geen bedrieger is. "Als ze dat willen, ga ik helemaal naakt zodat ze mij kunnen controleren. Of ze mogen mij in een geluiddichte kamer zetten, waar geen technologie mogelijk is. Wat jullie maar willen." "Voor mij is dit incident alleen maar extra brandstof. Aan het bord denk ik alleen maar aan schaken. Rancune is vaker een brandstof geweest voor mij. Iemand die zei dat ik niet goed genoeg was, wou ik het tegendeel bewijzen. Daarom wil ik het toernooi nu juist nog méér winnen." Het was het einde van een emotioneel pleidooi. Voldoende om de beschuldigingen te doen verstommen? En hoe zal Magnus Carlsen reageren? Meer schaakdrama's loeren om de hoek.