De kogel is door de kerk: Magnus Carlsen zal zijn wereldtitel schaken niet verdedigen

Magnus Carlsen zal zijn WK-titel in 2023 niet verdedigen tegen de Rus Jan Nepomniasjtsji omdat hij niet gemotiveerd is om nog een wedstrijd te spelen, zei de Noorse vijfvoudig kampioen woensdag in zijn podcast "The Magnus Effect".



"Ik heb het gevoel dat ik niet veel te winnen heb, ik hou niet echt van de kampioenschapswedstrijden. Hoewel ik zeker weet dat een wedstrijd om historische redenen interessant zou zijn, heb ik geen zin om ze te spelen", deed de 31-jarige Carlsen uit de doeken.

Carlsen onttroonde in 2013 de Indiër Viswanathan Anand en heeft sindsdien de wereldtitel in zijn bezit.



De Noorse titelverdediger denkt er evenwel niet aan om al op schaakpensioen te gaan en wil "de beste van de wereld blijven".

Carlsen had eerder gezegd dat hij klaar zou zijn om zijn wereldtitel los te laten, tenzij zijn volgende tegenstander de Iraans-Franse tiener Alireza Firouzja (19) was, die momenteel de nummer drie van de wereld is.