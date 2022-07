Rus Nepomniasjtsji mag opnieuw om de wereldtitel schaken spelen, maar heeft Magnus Carlsen wel zin?

Eind vorig jaar wist Magnus Carlsen voor de 5e keer wereldkampioen schaken te worden, door de Rus Jan Nepomniasjtsji in Dubai van tafel te vegen. Kort na de match liet de Noor al weten wellicht geen zin te hebben in een nieuwe titelstrijd.

Carlsen is wat uitgekeken op zo'n slopende duel, waar een maandenlange voorbereiding aan voorafgaat. "Enkel een (jonge wolf) als Alireza Firouzja kan me nog motiveren", zei Carlsen toen.



Maar Firouzja zakte op het Kandidatentoernooi in Madrid pijnlijk door het ijs. De Iraans-Franse tiener wou te veel bewijzen hoe goed hij was, maar hij maakte te veel fouten. Zelfs een nachtelijke blitzsessie, waarin hij meer dan 200 partijtjes snelschaak speelde, kon het tij niet meer keren.



Ook de andere favorieten, Ding Liren en Fabiano Caruana, lieten het afweten. Zo lag de weg open voor Jan Nepomniasjtsji. Op voorhand werden hem niet veel kansen toegedicht, maar dankzij een uitstekende strategie, overschotjes van zijn WK-voorbereiding en af en toe wat geluk wist "Nepo" zich al op 1 match van het einde te verzekeren van de eindzege.



De bal ligt nu in het kamp van Carlsen: heeft hij zin om het nog eens op te nemen tegen zijn generatiegenoot Nepomniasjtsji? Of geeft hij zijn wereldtitel op? Dan krijgen we een duel tussen de nummers 1 en 2 van Madrid.

Die nummer 2 zou wel eens Hikaru Nakamura, de oude rivaal van Carlsen kunnen worden. De Amerikaan gaat de laatste ronde met een mooie voorsprong op zijn concurrenten in. Of wil Carlsen Nakamura alsnog een peer stoven door hem die titelmatch af te pakken?