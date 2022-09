Best seats in the house: volg eens een voetbalmatch in een jacuzzi

Zij zagen onder meer Theate in actie bij de bezoekers, die een 1-0-achterstand wegwerkten na een rode kaart bij de thuisploeg. De partij eindigde op 1-1.



Het opvallendste tv-beeld kwam in de tweede helft, toen Santamaria van Rennes klaarstond om een hoekschop te nemen. Achter hem kwamen plots de 2 mannen in een jacuzzi in beeld.



Ze genoten duidelijk niet alleen van het voetbal, maar ook van een frisse pint. Het is niet meteen duidelijk waarom die twee zaten waar ze zaten. Wonnen ze een wedstrijdje van een sponsor of ging het om een weddenschap?



Feit is wel dat het niet de eerste keer is dat er in de Ligue 1 toeschouwers in een jacuzzi de match volgen. In 2018 stond er ook al eentje in het stadion van Caen, toen Olympique Lyon op bezoek kwam. Dat was toen een actie van Hotel SPA.