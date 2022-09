Lewis Hamilton excuseert zich bij team na "biggest f*** up" op teamradio

Lewis Hamilton heeft sinds zijn F1-debuut in 2007 elk jaar een GP gewonnen. Die recordreeks is in gevaar, maar in Zandvoort leek een zege binnen handbereik.

Met een andere strategie kon hij Verstappen bedreigen, maar een safety car gooide roet in het eten. Op oudere banden - waar hebben we dat nog gezien? - was hij bij de herstart geen partij voor Verstappen.



Hamilton vloekte en liet dat ook horen bij zijn team. "That was the biggest f*** up", klonk het op de teamradio. "Ik kon mijn emoties niet meer de baas en ik weet zelfs niet meer wat ik gezegd heb", zei Hamilton na de race. "Ik was het even helemaal kwijt. Ik wil me dus excuseren bij het team."

"Ik had echt het gevoel dat we konden winnen", zei Hamilton. "Het lag eindelijk voor het grijpen, maar die safety car heeft niet geholpen. Met onze strategie van één pitstop konden we Verstappen echt uitdagen, want geen enkel ander team kon die strategie toepassen."



Teambaas Toto Wolff kon de uitbarsting van Hamilton wel begrijpen."Het team is zoals het kotszakje in het vliegtuig, dat is onze rol. Zo gaat de relatie tussen een gefrustreerde rijder en de pitmuur. En tijdens een race word je emotioneel. Zeker als rijder kun je dat moeilijk tegenhouden."