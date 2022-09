Limburgse teams beginnen sterk aan BENE-League, kampioen Wezet nipt onderuit

Bocholt opende vanmiddag het nieuwe seizoen in de BENE-League met de wedstrijd in Volendam. Bocholt, dat vorig jaar de Belgische titelfinale én de BENE-League-finale verloor, leek op een gemakkelijke zege af te stevenen.



De 1-6 na 10 minuten sprak boekdelen. Maar ook de Nederlanders vonden stilaan hun draai en beperkten de schade aan de rust tot 11-13. En Volendam ging in de tweede helft op zijn elan verder. Met nog 9 minuten op de klok waren bij 22-21 de rollen plots omgekeerd. Maar de eindspurt van Bocholt was er één die gezien mocht worden.



De jarige Thomas Driesen nam met de 25-27 alle twijfels weg. De aansluitingstreffer van Volendam in de slotseconden deed niet meer ter zake. Bocholt won met 26-27, voor de nieuwe coach Luc Boiten meteen een opsteker.





Sporting Pelt ging meteen op bezoek bij titelverdediger Lions. Een zeer evenwichtige eerste helft werd afgesloten met 20-21 cijfers. In de tweede periode sloeg Pelt een kloofje van drie doelpunten, maar het gaf die bonus in de slotfase nog uit handen: 33-33.



Hubo Handbal liet in zijn eerste officiële wedstrijd geen twijfel over winst en verlies bestaan. Nieuwkomer Tachos klampte tegen de fusieploeg van Initia Hasselt en Handbal Tongeren aan tot 4-4, maar zakte na 10 minuten compleet door de mand.



Hubo Handbal leidde aan de rust met 20-8. Eenzelfde scenario in de tweede helft. Het overwicht van de fusieclub vertaalde zich in een 43-20 zege.



Hurry Up leidde aan de rust tegen Belgisch kampioen Wezet met 10-11. De Nederlanders haalden het uiteindelijk met 23-25. Aalsmeer ten slotte was baas in het Nederlands onderonsje tegen Bevo (34-31).