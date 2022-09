Voorbeschouwing BENE-League handbal: Bocholt, Wezet en Pelt zijn klaar om Nederlandse topclubs uit te dagen

Met Jeffrey Boomhouwer, die de voorbije twaalf seizoenen in Duitsland speelde, heeft Aalsmeer misschien voor de meest opmerkelijke transfer in het handbal gezorgd.

Wie zijn de favorieten voor de nieuwe editie? Aan Nederlandse kant is er vooral aandacht voor Aalsmeer. De club nam al vier keer deel aan de Final Four, maar wist enkel in 2009 de titel te pakken.

In Nederland zet Tachos zijn eerste stapjes en zijn titelverdediger Lions, Hurry Up, Volendam, Aalsmeer en Bevo vertrouwde gezichten.

Belgisch kampioen Wezet wil presteren in Final Four

"Pelt gaat er vol voor. Dit seizoen willen we finales spelen. We willen op alle fronten meestrijden voor de prijzen."

Sporting Pelt plaatste zich vorig seizoen voor het eerst in de geschiedenis voor die Final Four. "Klaar om een nieuwe stap te zetten", geeft trainer Korneel Douven, die overkomt van Wezet, meteen aan.

Bocholt gaat onder leiding van Luc Boiten, die de fakkel overneemt van Bart Lenders, op zoek naar een ticket voor de Final Four en een plaats in de finale. Een eindstrijd die het liefst ook wil winnen.

Aan Belgische kant zijn alle ogen gericht op Wezet. De Waalse club speelde vorig seizoen geen rol van betekenis in de grensoverschrijdende competitie, maar werd later op het seizoen wel Belgisch kampioen.

Pelt is klaar om een nieuwe stap te zetten. We willen overal meedoen voor de prijzen.

En dan is het ook met spanning uitkijken naar de prestaties van Hubo Handbal. Initia Hasselt en Handbalclub Tongeren bundelden vorig seizoen de krachten. "Een fusieclub die terug aansluiting wil krijgen met de top in de BENE-league", geeft voorzitter Luc Tack onmiddellijk aan.

"Met Peter Portengen hebben we een zeer ervaren trainer aangetrokken. En nog belangrijker is dat we acht keer per week gaan trainen. Meer trainen om zelf beter te worden, maar deels ook in functie van de nationale ploeg die in januari 2023 voor de eerste keer in de geschiedenis deelneemt aan een wereldkampioenschap."

"We hebben nogal wat spelers in onze selectie die in aanmerking komen voor de nationale ploeg en we hopen hen naar dat WK te kunnen loodsen."

Door de deelname van de Belgisch en de Nederlandse nationale ploeg aan dat WK ligt de competitie in BENE-League stil van 19 december tot en met 28 januari.

Aan Nederlandse kant zal Tachos het moeilijk krijgen om zich te handhaven. Aan Belgisch kant zijn dat Eupen en Atomix. Eupen haalde met T1 Jean-Luc Grandjean een trainer met ervaring binnen en Bartosz Kedziora kwam over van landskampioen Wezet.

Bij Atomix moet Jelle Vonckx het vertrek van vijf basisspelers opvangen. "Geen gemakkelijke taak", aldus Vonckx, die zijn ploeg voor het tweede jaar op rij tegen de degradatie ziet knokken. "Dus trachten we in die nacompetitie te pieken."