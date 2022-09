Kim Gevaert evalueert eerste editie als Memorial-meetingdirecteur: "Hele mooie avond"

Ex-topatlete Kim Gevaert heeft al heel wat zenuwslopende momenten beleefd in haar carrière. Toch was de kersverse meetingdirecteur van de Memorial Van Damme op voorhand wat gestresseerd voor haar regie-debuut. "Ik moet toegeven dat ik zenuwachtiger was dan ik verwacht had", zei ze na afloop.

"Nu het achter de rug is, valt er heel wat druk van mij af. Het is toch allemaal veel tegelijkertijd als je verantwoordelijk bent, maar de kop is eraf en hopelijk zal het vanaf nu elk jaar iets vlotter gaan. Maar eerst moet ik toch een paar weken bekomen."