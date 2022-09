Bekijk de 2 Belgische records op 1 avond: Julien Watrin en Cynthia Bolingo halen topniveau op de Memorial

Julien Watrin verbetert Belgisch record op de 400m horden

Watrin wordt vijfde in 48"66, een nationaal record.

Wat een knappe race van Julien Watrin. Hij gaat lang mee met Alison dos Santos en moet pas in de laatste rechte lijn terrein prijsgeven. Dos Santos wint autoritair in 47"54.

Cynthia Bolingo pakt het Belgisch record op de 400 meter

Dolle vreugde bij Cynthia Bolingo. Ze snelt naar de derde plaats in 50"19, een Belgisch record. De winst is voor Fiordaliza Cofil, die finisht in een persoonlijk record van 49"80.