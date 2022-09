Rode Duivel Wout Faes versterkt Belgische enclave bij Leicester City

Vier jaar geleden werd Wout Faes nog uitgeleend door zijn opleidingsploeg Anderlecht aan Excelsior in de Eredivisie. Nu staat de 24-jarige verdediger voor zijn debuut in de Premier League.

Na een uitstap bij KV Oostende gooide Faes de voorbije seizoenen hoge ogen bij Stade Reims in de Ligue 1. Het leverde hem ook een eerste selectie op bij de Rode Duivels: in juni debuteerde hij in de 6-1-zege tegen Polen in de Nations League.

Faes vindt bij de Foxes drie landgenoten terug. Youri Tielemans, Timothy Castagne en Dennis Praet spelen ook bij Leicester, al zouden Tielemans en Praet wel nog kunnen verkassen op de laatste dag van de transfermarkt.

De verdediger moet bij Leicester het vertrek van Wesley Fofana opvangen, die naar Chelsea verhuist voor 90 miljoen.