Drama voor Alaphilippe en Quick Step: meesterknecht Evenepoel valt uit met schouderblessure

Alaphilippe leek op de beelden weg te schuiven in een relatief eenvoudige bocht. Voor de wereldkampioen zou het na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik een tweede zware blessure zijn dit seizoen. De deelname van de Franse kopman aan het WK in Australië lijkt meteen ook bijzonder onzeker.

"Alaphilippe zorgde in de ploeg voor rust", analyseerde José De Cauwer de gevolgen. "Het feit dat hij er was, zorgde voor ruimte. In de laatste afdaling naar Praeres zorgde hij met Remco Evenepoel in zijn spoor dat niemand kon komen wringen."

"Er is toch enorm veel respect voor die trui, voor die wereldkampioen maak je dan toch een beetje ruimte. En niet alleen voor de ruimte, hij is ook belangrijk geweest als laatste of voorlaatste man. Dat valt nu weg. Dat ze Serry en Alaphilippe kwijt zijn, kunnen de komende dagen moeilijke opdrachten worden voor de ploeg."