Van Wilder spaart zich volledig voor Evenepoel: "Nog nooit zo trage tijdrit gereden"

Remco Evenepoel zwaaide na zijn eerste ritzege in een grote ronde nog eens met lof voor zijn ploegmaats. Niet onterecht. Rémi Cavagna zette een schitterende richttijd neer en enkele andere ploegmaats spaarden krachten om topfit te zijn in de laatste weken van de Vuelta.

Ilan Van Wilder werd zelfs voorlaatste, op 7'44" van Evenepoel. "Remco moest voluit gaan in de tijdrit en ook Rémi Cavagna mocht zijn ding doen, de andere ploegmaten moesten in de tijdrit een tweede rustdag nemen. Dat is iets heel vreemd", vertelde Van Wilder. "Ik heb nog nooit zo traag een tijdrit gereden."

"Soler haalde me in onderweg", aldus Van Wilder. "Hij riep naar me: heb jij wel die tijd (om zo traag te rijden). Waarop ik antwoordde dat je 39 kilometer per uur gemiddeld kon rijden en toch nog binnen tijd kon finishen. En toen zijn we zo'n beetje in elkaars slipstream beginnen te koersen."

"Het is wel vreemd, ik doe graag zo'n inspanning in een tijdrit, maar nu moesten we een tweede rustdag nemen van de ploeg. Dus heb ik dat gedaan. We hadden de tijdslimiet berekend. We zijn hier om Remco te helpen en dan moet je hier niet zot doen met inspanningen en de benen sparen."

"Ook al is dat hier een korte inspanning van 35 minuten, je rijdt je anders volledig uit de haak en dat voel je daags nadien. Er wacht ons nog een zware Vuelta en dan moet je niet morsen met je krachten."

"Het is vreemd om zo te koersen. Gisteren reed ik anderhalf uur op de rustdag, vandaag heb ik welgeteld 50 minuten gefietst: acht minuten opwarming, geen verkenning en bijna 42 minuten in de tijdrit. Vanaf morgen moet ik weer aan de bak."