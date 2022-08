Van onschatbare waarde in Gent, voor 16 miljoen naar Club Brugge: Jaremtsjoek gewikt en gewogen

Meer dan 4 miljoen euro duurder dan Zinho Vanheusden, de tweede op het lijstje van duurste inkomende transfers in België. Roman Jaremtsjoek komt voor 16 miljoen euro over van het Portugese Benfica naar Club Brugge. Voetbalanalisten Wim De Coninck en Franky Van der Elst schatten de waarde in van de nieuwe spits van de landskampioen.

Dat Club Brugge een financiële voorsprong heeft op de rest van de ploegen in de Jupiler Pro League, wordt jaar na jaar duidelijker. Maandag trok de landskampioen pas echt alle registers open om Roman Jaremtsjoek terug naar België te halen. De ex-aanvaller van AA Gent zou voor een slordige 16 miljoen euro worden weggeplukt bij Benfica. Meteen de duurste inkomende transfer in de Belgische geschiedenis. Of hij dat waard is? Voetbalanalist Wim De Coninck hinkt op twee gedachten. "Het is voor Belgische normen heel veel geld", vertelde hij in onze wekelijkse podcast De Tribune. Een speler die de competitie kent voor veel geld terughalen is geen garantie op succes. "Jaremtsjoek zal waarschijnlijk spelen op de plaats van Kamal Sowah. Die kostte ook 9 miljoen euro, kreeg dit seizoen een tweede kans om zich te tonen bij Club, maar kon opnieuw de vraagtekens niet van zich afspelen. Ook over Jaremtsjoek zijn er nog wat twijfels."



Er is maar één "maar": het is geen echte topschutter. Wim De Coninck, De Tribune

"Jaremtsjoek heeft nochtans heel veel kwaliteiten en was zeer goed bij AA Gent. Hij kan een beetje alles: is snel, heeft redelijke voeten, staat altijd op de goede plaats, creëert kansen, kan koppen."

"Er is maar één "maar": het is geen echte topschutter. Bij AA Gent had hij dubbel zo vaak moeten scoren, zeker gezien de kansen die hij van in de kleine backlijn de nek omwrong." Club Brugge redeneert wellicht dat het al een topschutter heeft rondlopen met Ferran Jutgla. Franky Van der Elst ziet Jaremtsjoek vooral als een aanvulling. "Ik vond wel dat ze een extra spits konden gebruiken. Zeker nu Noa Lang enkele weken out is. Met Jaremtsjoek erbij zal Jutgla zelf meer de man worden die kan bewegen rond een centrumspits, in plaats van dat zelf te moeten zijn." En Cyle Larin dan? De Canadees van 1,88m heeft een soortgelijk profiel als Jaremtsjoek en kreeg nauwelijks kansen. "Ik zeg het met alle respect voor die jongen, maar hij is niet goed genoeg voor Club Brugge", vindt Van der Elst. "Uit geen enkele invalbeurt heb ik gemerkt dat Larin iets kan betekenen voor dit Club Brugge."



Portugese pijnpunten

Club Brugge weet wat het in huis haalt. Tussen 2017 en 2021 leerde België Roman Jaremtsjoek kennen. In die periode scoorde hij 61 doelpunten en deelde hij 18 assists uit in 152 wedstrijden voor AA Gent. Vorige zomer ruilde hij Gent in voor Benfica. Zijn Portugese passage werd geen overweldigend succes. "In Portugal werd hij een beetje gebarreerd door Darwin Nunez, die nu bij Liverpool zit. Geen schande dus. Nunez was een beest, maar ook tegen Gonçalo Ramos, die van tweede spits nu eerste spits is geworden, heeft hij het niet kunnen halen. En die jongen is pas 21 jaar." Een deuk in het vertrouwen van de spits, die in België al vaak verweten werd mentaal kwetsbaar te zijn. "Jaremtsjoek lacht zelden op een veld. Tijdens zijn periode in Gent werd gezegd dat hij een twijfelaar was. Als hij dat in Benfica achter heeft kunnen laten, dan zal Club veel hebben aan hem." "De Oekraïner kent de competitie en zal heel wat doelgerichtheid in het spel van Brugge brengen. Als je Lang en De Ketelaere vervangt door Jutgla en Jaremtsjoek, dan ben je niet per se beter geworden als ploeg, maar ben je wel doelgerichter geworden. "