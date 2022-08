Club heeft zijn toptransfer beet! Dedryck Boyata tekent tot 2025 bij de landskampioen

De transfer hing al even in de lucht, maar is nu ook officieel. Gisteren werd Dedryck Boyata gespot op de luchthaven van Zaventem. Zijn taxi bracht hem rechtstreeks naar Brugge, waar hij vandaag zijn medische testen succesvol afgelegd heeft.

Club Brugge liet zonet weten dat Boyata een contract tot 2025 heeft getekend bij de landskampioen. Onze landgenoot moet er de defensieve zorgen en het vertrek van de centrale verdediger van Stanley Nsoki opvangen.

Boyata (31) speelde sinds 2019 bij Hertha BSC in de Bundesliga. De centrale verdediger startte zijn professionele carrière bij Manchester City.

Nadien groeide Boyata uit tot vaste waarde bij Celtic Glasgow. Bij de Schotse topclub werd hij 4 keer landskampioen, won hij 3 keer de beker en 3 keer de League Cup.

De 30-voudige Rode Duivel brengt een pak ervaring met zich mee na 2 Champions Leaguedeelnames, 3 keer groepsfase Europa League en 1 WK.