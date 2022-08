"Bluvn Hans, ni goan!": Club-supporters smeken Vanaken om te blijven

Het is nu of nooit voor Hans Vanaken wil hij nog een buitenlands avontuur aan zijn nu al indrukwekkende carrière breien. Een transfer naar West Ham United hangt wat in de lucht en dat zien ze bij Club Brugge toch niet graag gebeuren.

"Bluv Hans, ni goan!" was de duidelijke boodschap van de Club-fans voor de aftrap tegen KV Kortrijk. Blijft de publiekslieveling in Brugge of is de West-Vlaamse derby zijn laatste wedstrijd voor blauw-zwart?