Club Brugge moet knokken voor de drie punten tegen kranig KV Kortrijk, Lang mogelijk lang out

Bjorn Meijer (Club Brugge): "Ik sta hier met een goed gevoel na de wedstrijd. Ik ben heel blij met mijn eerste doelpunt voor deze mooie club. Het is extra mooi dat we de drie punten pakken vandaag, want het was absoluut geen gemakkelijke wedstrijd. We begonnen goed, maar hebben in de tweede helft toch serieus moeten knokken."

Hans Vanaken (Club Brugge): "We misten vandaag efficiëntie. We waren zeer sterk begonnen en hadden zomaar 4 of 5 doelpunten kunnen maken. Dan had Kortrijk nooit in de buurt kunnen komen van een punt. Dat was nu wel het geval. Ons spel was vandaag goed, maar we moeten werken aan ons scorend vermogen."

Carl Hoefkens (Club Brugge): "We kregen het moeilijk omdat Kortrijk alles of niks ging spelen in de tweede helft. Ik vond dat we vandaag vooral verkeerde keuzes hebben gemaakt. Soms willen we iets te snel en aanvallend spelen, maar soms moet je ook veilig kunnen domineren. Daarnaast was ik wel zeer tevreden over het engagement van mijn spelers.

Marko Ilic (Kortrijk): "Het is een bitterzoet gevoel. Ik speelde een goede partij, maar ik wil gewoon de drie punten. We maakten tot de laatste minuut kans om hier punten te pakken. We hadden ook geen geluk. Die bal op d e lat kan ook gewoon zomaar binnenvallen. Frustrerend."



Kristof D'Haene (Kortrijk): "Onze tweede helft was goed. We hebben met veel lef gespeeld en hadden hier een ander resultaat kunnen neerzetten. We gaan hierop verder kunnen bouwen. We moeten durven voetballen. In de eerste helft deden we dat niet, in de tweede wel."