Carl Hoefkens na "beste prestatie van seizoen": "Intern nooit aan me getwijfeld"

En zo neemt de druk af bij de landskampioen. "Als Club twee matchen niet wint, krijgt de ploeg meteen kritiek. Als speler moet je daarmee kunnen omgaan. We hebben dat vandaag wel laten zien, dus we kunnen met goed gevoel naar huis gaan."

De spelverdeler van Club Brugge ziet de trainingsarbeid beloond tegen OHL. "Soms lukt het niet om met hoge pressing te spelen, maar Leuven nam veel risico in de opbouw. We hadden maar 1 of 2 momenten nodig om te scoren. Het is fijn dat de dingen die we proberen op training nu ook lukken tijdens de wedstrijd."

"Dit was misschien wel de beste prestatie van het seizoen", haalt Hans Vanaken opgelucht adem. "Hier moeten we ons aan optrekken."

"Ik trapte misschien wat te veel op zijn hoogte en niet genoeg in de hoek. Dat moet ik nog eens bekijken." Toch maakt Vanaken zich geen zorgen over zijn rol als strafschopnemer: "Ik heb ook al heel wat penalty's binnengetrapt op belangrijkere momenten."

"Telkens ik een penalty neem, kies ik op voorhand in welke hoek ik die ga schieten", reageert hij koeltjes. "De doelman kiest de goede hoek, dus dat is jammer voor mij."

Hoefkens: "Tevreden met karakter dat spelers toonden"

"Op dit moment ben ik ongelooflijk tevreden met wat de jongens brengen", spreekt ook Carl Hoefkens zijn opluchting uit.

"Ik ben nooit nerveus en zal nooit beginnen twijfelen aan mijn kern, want ik werk elke dag met ze. Ik zie ook dat ze meewillen in het verhaal dat wij schrijven op training, met hoge pressing."

"Als coach is het een godsgeschenk dat er intern nooit aan me getwijfeld is", meent de T1, die al langer goede punten opmerkt bij zijn ploeg. "De dingen die goed waren tegen Zulte Waregem en Genk, konden we vandaag langer volhouden."

"Waar ik ook blij mee ben, is het karakter dat we toonden. De spelers gingen in de tweede helft 100% voor de derde goal. Het enige jammere is het uitvallen van Skov Olsen."