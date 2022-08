Stabiel beleid en slimme transferprofielen: hoe Club zijn kas weer met miljoenen kon spijzen

Sportief draait het misschien nog niet optimaal, maar financieel gezien heeft Club Brugge wel al een geweldige zomer achter de rug. Net geen 60 miljoen euro schreef het bij op de bankrekening. Hoe slaagt de landskampioen er nu al jaren op rij in om de jackpot te winnen?

De transfer van Charles De Ketelaere leverde Club Brugge een recordbedrag op, maar ook bij Stanley Nsoki en Loïs Openda rinkelde de West-Vlaamse kassa. Goed voor in totaal net geen 60 miljoen euro op de Brugse bankrekening. En dan is Noa Lang nog niet weg. "Club Brugge is heel sterk bezig op zakenvlak", beaamt Nico Tanghe, economie- en sportjournalist bij De Standaard, in De Tribune. "De financiële kloof is momenteel groot." "Voor corona had Club een omzet van 125 miljoen euro, dichtste achtervolger Anderlecht 75 miljoen. Corona heeft daar wel een beetje aan geknaagd. Had Club eerder nog 25 miljoen euro winst, dan was dat het voorbije coronaseizoen 1,9 miljoen." De transferinkomsten waren dus welkom. Club benadert zijn meest lucratieve zomer van 2019, toen het 60 miljoen euro binnenhaalde voor onder meer Wesley, Danjuma en Nakamba.

"Fout van Anderlecht heeft Club nooit gemaakt"

Het is dus geen toevalstreffer dat de miljoenen vooral naar Brugge rollen deze zomer. Het wondermiddel? "Een stabiel financieel beleid en een verstandig transferbeleid", aldus Nico Tanghe. "In tegenstelling tot andere grote clubs heeft Club Brugge de sleutel van de club nooit aan één of twee huismakelaars gegeven." "Dat is de grote fout die Anderlecht heeft gemaakt. Op een bepaald moment werden de transfers bij paars-wit niet meer gedaan in het belang van de club, maar in het belang van de makelaars en de sportief manager." "Club Brugge heeft die fout nooit gemaakt. Het heeft alles voldoende gespreid."

Met Vormer, Vanaken, Mata en Mignolet heeft Club een stevige as met spelers die misschien net tekortkomen bij de absolute top in Europa, maar daarom wel langer blijven in België. Nico Tanghe

Ook het profiel spelers waar Club Brugge zijn pijlen op richt, maakt een verschil. "Het keerpunt kwam er toen Club erin slaagde een stevige as uit te bouwen op het veld met verstandige transfers", aldus Tanghe. "Met Vormer, Vanaken, Mata en Mignolet heeft Club een stevige as met spelers die misschien net tekortkomen bij de absolute top in Europa, maar daarom wel langer blijven in België." "Ze weten zelf dat ze liever een ster zijn in België, dan tegen de degradatie te moeten spelen in de Premier League of Serie A." "Dat heeft Club jarenlang zoveel voorsprong gegeven. Terwijl blauw-zwart elk jaar maar op 2 of 3 posities wijzigingen moet doorvoeren, begint Anderlecht telkens met een volledig andere ploeg en vaak ook met een andere tactiek."

"Oorlogskas voor in de winter"

De drie landstitels op een rij hebben Club Brugge een extra financieel duwtje in de rug gegeven. "Zo kunnen ze telkens aan de vetpotten van de Champions League en is de oorlogskas goed gevuld." "Als Club Brugge dan eens slecht begint aan het seizoen, kan het ingrijpen in de winter en twee of drie spelers binnenhalen die potten kunnen breken. Dat is ook vorig jaar gebeurd." Het is "een logische strategie". Waarom doen de concurrenten dat dan niet? "Omdat slechts één club automatisch het geld van de Champions League binnenrijft", besluit Tanghe. "Als de andere clubs eens een foute keuze maken of geen grote investeerder hebben, zoals Paul Gheysens bij Antwerp, wordt het moeilijk. Dan moet je slim en creatief zijn om de kloof te dichten."