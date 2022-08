Denys Boentsjoekov, contractloze oorlogsvluchteling van Seraing: "Van 1.100 euro per maand kan ik leven"

Denys Boentsjoekov wou profvoetballer worden. Als 16-jarige jongeling trok hij daarom naar Engeland. Daar kreeg hij zijn opleiding bij een lokale club, maar een contract zat er niet in.

Via een omweg kwam hij in België terecht. Hij ging vorige zomer testen bij Eupen, Visé en Union, maar werd niet opgepikt. Later dat jaar mocht hij nog meetrainen bij Standard, maar ook dat spoor liep dood. Teleurgesteld keerde hij terug naar Oekraïne, tot hij in februari naar Seraing mocht afzakken.

Daar zagen ze wel wat in hem. Maar terwijl hij zich probeerde te bewijzen op het veld, brak in zijn thuisland een oorlog uit. "Begin februari ben ik naar Seraing gekomen", vertelt hij nu over die periode. "Enkele weken later belde mijn vader mij op dat de oorlog was begonnen."

Zijn ouders wonen net buiten de hoofdstad Kiev, waar de Rusissche invasie in de eerste weken het hardst heeft geraakt.

"De eerste maanden waren zwaar voor mij, maar ik probeerde mij te focussen op het voetbal."

"Als ik nu terug ga naar Oekraïne, zullen ze me niet meer laten gaan. Want alle mannen van 18 tot 50 jaar mogen Oekraïne niet verlaten."