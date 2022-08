Leider Genk wervelt tegen Seraing naar 5e zege op een rij

Seraing - Racing Genk in een notendop:

Heynen mist penalty, Trésor treft wél raak

Het openingskwartier was er één om snel te vergeten. Genk was dominant, maar kon geen doelgevaar creëren. Seraing stak dan maar een handje toe. Letterlijk dan, want na hands van Tremoulet ging de bal op de stip. Heynen kon zijn derde penaltytreffer van het seizoen maken, maar mikte een slechte strafschop binnen het bereik van Dietsch.



Seraing kwam met de schrik vrij en ontsnapte even later opnieuw bij een vrije trap van Trésor. Die krulde de bal knap over de muur, maar zijn schot strandde op de paal. Op het halfuur had Trésor meer geluk. Zijn schot van net buiten de zestien week af op Conceição en liet Dietsch zo kansloos achter: 0-1.



Seraing antwoordde met een gevaarlijke kopbal van diezelfde Conceição, maar Vandevoordt voorkwam de gelijkmaker met een knappe redding. Dichter bij een goal kwam een inspiratieloos Seraing niet, een dominant Genk hield alles netjes onder controle.