BEKIJK: Kajakker Gabriel De Coster (21) wint eerste wereldbekermanche slalom in Pau: "Heel blij"

De Coster eindigde in 2020 derde op het EK U23, op de Spelen in Tokio vorige zomer was hij 21e.



Gisteren kon hij zich als 20e in zijn reeks plaatsen voor de halve finales van vandaag. Daarin legde hij beslag op de 6e plaats, de beste 10 mochten later vandaag de finale kajakken.



En daarin was De Coster de beste én de snelste: hij legde de finale af in 97"94, 61 honderdsten voor de Zwitser Martin Dougoud en 70 honderdsten beter dan de Fransman Boris Neveu, een ex-wereldkampioen.



"Dit was mijn eerste finale en ik win meteen. Ik ben heel, heel blij", reageerde De Coster. Ik weet dat ik snel kan zijn, maar niet zo snel", lachte hij.



"Ik wist dat mijn tijd goed genoeg was voor een medaille, maar na mij moesten er nog toppers komen. Dan weet je nooit."



"Het parcours was moeilijk en niet moeilijk. Ik heb ervan genoten. We zaten de hele tijd in de beweging van het water, dus we moesten niet tegen de beweging van het water vechten. Dat vond ik wel fijn."



Wat nu? "Ik steek deze zege in mijn achterhoofd en ga op zoek naar een nieuwe medaille."



Het succes in Pau kwam enigszins onverwacht voor De Coster, die op de Olympische Spelen niet verder geraakte dan de play-offs. "De Spelen gingen niet zoals verwacht, met een tegenvallend resultaat. De rest van het seizoen viel ook tegen, met een uitschakeling in de halve finales van het EK 2021 en vervolgens een 29e plaats op het WK in Bratislava."



"Ik kampte in de winter met een gebrek aan motivatie, maar met de steun van het Belgisch Oylmpisch Comité ben ik er gelukkig weer bovenop geraakt. Daar is deze zege het bewijs van."