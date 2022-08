"K2 zoekt K4"-project charmeert op EK kajak: "We zijn een echte vriendinnengroep"

Hermien Peters en Lize Broekx zijn al een paar jaar de maat van alle dingen in het Belgische kajakken bij de vrouwen. Maar de kajakfederatie wou het met die twee toppers ook eens proberen in de K4, de kajak voor 4 personen.



Een project, zoals eerder in het bobslee, werd uit de grond gestampt, waarbij vrouwen uit allerlei sporten selectieproeven moesten doorspartelen. "Uit die testen zijn wij met zijn vieren (ook Broekx en Peters moesten zich bewijzen, red) uitgekomen", vertelt Amber Van Broekhoven.

"Het is eigenlijk te zot voor woorden dat we hier al op het EK staan", zegt Camille Dewaele. "We hebben een supergrote kans gekregen en willen die met beide handen grijpen."

Evident is het wel niet, want in tegenstelling tot Broekx en Peters zijn Dewaele en Van Broekhoven geen profs. Dewaele is kinesiste, Van Broekhoven studeert diergeneeskunde.

"We hebben allemaal verschillende agenda's, maar we proberen toch 1 à 2 keer per week samen in de boot te zitten", zegt Van Broekhoven. "Ik heb de laatste 8 weken iets minder gewerkt om mij hierop voor te bereiden", zegt Dewaele.

"We leren superveel van Hermien en Lize, maar er is ook een klik. We zijn een echte vriendinnengroep."

Het sterke punt van de Belgen is hun explosieve start. "Een verbeterpunt is wel dat we die snelheid in het tweede deel nog moeten aanhouden. We moeten nog wat meer power krijgen. Maar we zijn al veel verbeterd tegenover de Wereldbeker."

De K4 kan via de halve finales nog de finale halen. "Ik hoop natuurlijk dat dat lukt, maar we moeten ook realistisch zijn. Wij zijn geen profs en het merendeel van onze tegenstanders wel."