Broekx en Peters niet rechtstreeks naar A-finale na 'kop of munt': "Nog nooit meegemaakt"

Een kajakwedstrijd duurt 1 à 2 minuten en op het einde winnen de Duitsers... na de toss.



De Belgische en de Duitse kajak gleden in hun reeks van de K2 500 meter op exact hetzelfde moment over de finish. Eerst werden de Belgen op 1 gezet, daarna de Duitsers. Verwarring troef.



"Uiteindelijk hebben ze ons ex aequo eerste gezet met de Duitsers", vertelt Hermien Peters aan Sporza.

Het reglement schrijft dan voor dat er één extra baan wordt voorzien voor de finale. Maar dat is in München technisch niet mogelijk. De jury had voorgesteld dat Duitsland en België een soort face-off zouden peddelen, maar dat werd door beide landen afgewimpeld.

Peters: "En dus hebben ze een muntje opgeworpen. Dat heb ik zelf ook nog nooit meegemaakt. Onze team leader heeft gekozen en we hebben helaas verloren."

"De teleurstelling was in het begin groot, zeker omdat we even gedacht hebben dat we rechtstreeks naar de finale mochten. Maar we hadden ook nooit gedacht dat we op gelijke hoogte met de Duitsers zouden kunnen eindigen. Daar putten we moed uit."

"Natuurlijk is die halve finale een extra belasting, maar Lize en ik zijn allebei goed, we zullen wel kunnen recupereren. En we hebben bewezen dat we de Duitsers kunnen kloppen."