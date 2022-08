2 Belgische kajakduo's naar halve finale, Artuur Peters rechtstreeks naar finale

clock 15:48

15 uur 48. Dan toch geen zege voor Broekx/Peters. De jury heeft er héél erg lang over gedaan, maar uiteindelijk worden de Duitsers in de reeks van Broekx/Peters toch boven de Belgen geplaatst in de rangschikking. Dat betekent dat ze morgen in de halve finales opnieuw in actie komen, in plaats van een vrijgeleide te krijgen naar de finale. .