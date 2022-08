Kajakster Hermien Peters slechts zuchtje te traag voor WK-medaille, Artuur Peters wordt 6e

Hermien Peters, 6e op de laatste Olympische Spelen, moest in de A-finale van de K1 500 meter met haar chrono van 2'00"51 enkel de olympische kampioene Lisa Carrington (1'58"69), Anamaria Govorcinovic (1'59"97) en Jule Hake (2'00"30) laten voorgaan.

Peters was uiteindelijk 21 honderdsten te traag voor brons. Zondag neemt ze aan de zijde van Lize Broekx nog deel aan de A-finale in de K2 op de 500 meter.

Artuur Peters kwam met 3'41"84 minder in de buurt van een podiumplaats. De Hongaarse olympische kampioen Balint Kopasz hield de Portugese uittredende wereldkampioen Fernando Pimenta af in de sprint. Peters was uiteindelijk anderhalve te traag voor een podiumplaats.