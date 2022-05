Kajakduo Broekx/Peters peddelt naar zilver op de Wereldbeker in Poznan

Lize Broekx en Hermien Peters, 9e op de Spelen in Tokio, vielen op de eerste WB-wedstrijd van het seizoen nog net naast het podium, maar in Poznan behaalden ze wel eremetaal. Enkel het Duitse duo Paszek/Hake was wat sneller in de A-finale.

Artuur Peters zorgde voor een tweede Belgische medaille in Polen. Zijn 3'29"81 over 1.000 meter was net niet genoeg om Thomas Green van het zilver te houden. Het goud was een stuk duidelijker in handen van de Portugees Fernando Pimenta.

Hermien Peters kwam ook in actie op de individuele afstand, maar zijn kon haar broer niet evenaren en eindigde als 4e.