Wereldbeker kajak sprint: Artuur Peters 5e, Bram Sikkens 6e in Tsjechië

Peters en Sikkens plaatsten zich gisteren allebei dankzij een derde plaats in hun halve finale.



De 25-jarige Peters had 3'27"49 nodig voor zijn kilometer, iets meer dan 3 seconden boven de tijd van de Portugese winnaar Fernando Pimenta. De Belg was 8 tienden van het podium verwijderd.



In de halve kilometer waren de verschillen kleiner. Sikkens eindigde zesde op 1"69 van winnaar Jakob Thordsen uit Duitsland. De 26-jarige Belg was bijna een seconde trager dan de vijfde.



In de K4 bij de vrouwen werden Lize Broekx, Hermien Peters, Camille Dewaele en Amber Van Broekhoven vrijdag zesde in hun halve finale over 500 m, in de B-finale vandaag deden ze een plaatsje beter. Met 1'36"18 waren ze iets minder dan 3 seconden trager dan de Franse winnende boot (1'33"48).