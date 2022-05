Kenneth Vandendriessche verovert brons op WK duatlon in Denemarken

Drie Belgen begonnen bij de elite mannen aan de middellange afstand in Viborg: Kenneth Vandendriessche, Guust De Smul en Sander Heemeryck.

Die laatste gaf op. De Smul eindigde als 18e in 2u 41'54".



Helemaal voorin was Vandendriessche mee in een kopgroep van drie, die zich vormde tijdens de eerste 10 kilometer lopen. Met hun drie werkten ze het fietsen af. Op enkele seconden van elkaar kwamen ze na de fietsproef binnen.

De beslissing viel in de laatste 10 kilometer lopen, waar Kubo een kleine voorsprong van 11 seconden op Hansen behield om in 2u28'25" te triomferen voor de Deen (2u28'36"). Kenneth Vandendriessche werd derde in 2u 29'02".



De titel bij de vrouwen ging naar de Zwitserse Mélanie Maurer, voor de Deense Line Thams en haar landgenote Sara Frieden.