Hermien Peters en Lize Broekx plaatsen zich voor WK-finale

Na hun 9e plaats op de Olympische Spelen in Tokio zakten Hermien Peters en Lize Broekx met hoge verwachtingen af naar het Canadese Halifax. Door zich te plaatsen voor de A-finale van de K2 500 meter, lijkt het Limburgse duo goed op weg om de prestaties van Tokio te herhalen.

Vooraf was de opdracht duidelijk: alleen de 1e plaats gaf onmiddellijk recht op een ticket voor de medaillestrijd met de top 6. Peters en Broekx doorstonden de opdracht met glans, ze wonnen de tweede van drie reeksen.

Hermiens broer Artuur werd aan de zijde van Bram Sikkens vierde in de eerste reeks van de 1.000 meter. Zij moesten duo's uit Duitsland, China en Litouwen voor zich dulden en treden vrijdag in de halve finales aan. De top 6 van de 4 reeksen kwalificeerde zich daarvoor.



Eerder plaatsten Artuur en Hermien Peters zich al voor de halve finales in de K1, over respectievelijk 1.000 en 500 meter. Vrijdag moeten ze allebei in de top 3 van hun race eindigen om de A-finale te halen.