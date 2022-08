EK kajak: Dubbel Belgisch succes, beide duo's halen de A-finale

Artuur Peters en Bram Sikkens delen hun wedstrijd goed in en varen bijna voortdurend in de top 3. Ze komen als 3e over de finish en hebben hun ticket voor de A-finale dus beet. Enkel de Oekraïense boot en de Deense boot waren sneller.

17 uur 42. Belgen halen A-finale! Artuur Peters en Bram Sikkens delen hun wedstrijd goed in en varen bijna voortdurend in de top 3. Ze komen als 3e over de finish en hebben hun ticket voor de A-finale dus beet. Enkel de Oekraïense boot en de Deense boot waren sneller. .

clock 08:54

08 uur 54. Belgen deze ochtend. Lize Broekx en Hermien Peters komen vanochtend twee keer in actie. Eerst, om 9.15 uur met Camille Dewaele en Amber Van Broekhoven in de K4 500 meter. Het is het internationale debuut van de Belgische K4-boot. Om 11.40 uur is het opnieuw aan Broekx/Peters, in de halve finales van de K2 500 meter. Gisteren eindigden de Belgen nog ex aequo eerste met Duitsland in de reeksen, maar na het opwerpen van een muntje werden ze als tweede aangewezen, waardoor ze alsnog de halve finales moeten afwerken. .