Kajakbondscoach: "We kunnen niet met alle boten naar Olympische Spelen 2024"

"Dit EK in München geeft totale voldoening"

De Belgische kajakkers verlieten het EK München met zilver voor Broekx/Peters en brons voor Artuur Peters. "Dit is zonder twijfel de beste prestatie van de hele Belgische ploeg sinds heel lang", is ook de bondscoach tevreden.

"We wisten dat we op het einde van het seizoen een hoog niveau zouden halen. Al kon ik niet vermoeden dat we zo goed zouden presteren. Dan heb ik het niet enkel over de uitslagen, de podia en de medailles. We hebben de kloof om te strijden om het goud met de beste Europese boten echt verkleind. Kortom, dit EK geeft totale voldoening."

Met hoeveel boten wil de bondscoach naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs? "Het is te vroeg om daar een antwoord op te geven, geef me enkele dagen om een strategie te bepalen. Maar we kunnen niet met alle projecten samen naar Parijs."

Volgend jaar worden de olympische tickets verdeeld. "Op het kwalificatietoernooi voor Parijs zijn er veel wedstrijden op korte tijd. We moeten ervoor zorgen dat onze extra projecten de kansen van onze topboten niet in de weg staan."





"Het is mijn wens om met alle boten te vechten voor een olympisch ticket, maar we moeten nu de analyse maken waar we op het WK volgend jaar, waar de boten zich kunnen kwalificeren voor Parijs, op gaan inzetten."