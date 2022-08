Topdag voor België op EK kajak: vrouwen pakken ZILVER, Artuur Peters is goed voor BRONS

De sterren stonden gunstig in München voor Belgisch succes op het EK kajak. Zowel Artuur Peters als de tandem Lize Broekx/Hermien Peters had indruk gemaakt tijdens de reeksen (en de halve finales).

Peters moest eerst aan de bak in de K1 1.000 meter. Na een berekende start leek het podium even weg te varen van onze landgenoot, maar hij had een sterk eindschot in de armen en benen.

Peters verwees de sterke Duitser Thordsen naar de vierde plaats en kwam zelfs nog dicht bij zilver, maar gleed als derde over de finish. Net als vorig jaar in Poznan (Polen) stond Peters met een bronzen medaille te glunderen op het EK-podium.

Of het brons van haar broer voor extra motivatie zorgde bij Hermien Peters (en Lize Broekx) weten we niet, maar de Belgische vrouwen pakten wel uit met een geweldige start in de A-finale van de K2 500 meter.

Enkel de Poolse wereldkampioenen konden Broekx en Peters nog inhalen, maar in tegenstelling tot op het WK enkele weken geleden hielden onze landgenotes hun Duitse rivalen wel achter zich. Na WK-brons pakten Broekx en Peters nu EK-zilver.