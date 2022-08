Zwitserse profliga beboet speler die "homo" gebruikt als "onbezonnen" belediging

Na de verloren match op St. Gallen (1-4) op 13 augustus gaf Müller uiting aan zijn frustratie over zijn verdedigers. "Dieses schwule Weggedrehe geht mir tierisch auf den Sack." Hij was hun wegdraaien grondig beu en bestempelde dat als "schwul": dat Duitse adjectief betekent "homoseksueel".



Het disciplinaire orgaan van de liga wilde de doelman niet schorsen, het oordeel was dat de woorden onbezonnen uitgesproken werden, maar niet homofoob bedoeld waren.



Zowel spelers als club verontschuldigde zich snel op sociale media, maar de liga opende toch een zaak.



De uitspraak van Müller viseerde geen speler, scheidsrechter of toeschouwer in het stadion, aldus de liga, "maar drukte eerder zijn frustratie uit" over het inadequate defensieve werk van zijn teammaats.



Luzern aanvaardde de straf.