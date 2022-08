Belgische kajaktoppers na EK-medailles: "Heel belangrijk om jeugd te inspireren"

Toekomstige kajakkers moeten wel bereid zijn om opofferingen te doen. "Opofferen is veel gezegd, want we doen dit enorm graag", corrigeert Artuur Peters. "We trainen dag in dag uit, ook de volledige winter, om hier te kunnen schitteren. Maar dat is het waard."



"Ik denk dat het een zeer intensieve sport is qua trainingskampen", vindt Broekx. "We zitten 3 weken per maand in het buitenland, omdat je voor kajak nu eenmaal goed weer nodig hebt."



"Daar verlies je veel van je sociaal leven mee. Het is heel intens, maar zeker niet minder plezant!" Laat het toekomstige kajaktoppers niet afschrikken.