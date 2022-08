Tinne Gilis verslaat zus Nele en kroont zich in Hamburg tot Europees squashkampioene

In het tennis zagen we in een niet al te ver verleden felbevochten grandslamfinales tussen de zussen Serena en Venus Williams. In het squash heeft België nu de zussen Tinne en Nele Gilis die tot de absolute top behoren.

Op het EK in het Duitse Hamburg trok uiteindelijk Tinne Gilis aan het langste eind. Ze versloeg haar oudere zus Nele met in drie sets: telkens 11-9. De wedstrijd duurde 54 minuten.

De 26-jarige Nele Gilis won de vorige editie van het EK in 2019 en hoopte zichzelf op te volgen als Europees kampioene.

De EK-edities van 2020 en 2021 gingen niet door vanwege de coronapandemie. In 2016 behaalde Nele Gilis al zilver op het EK, gevolgd door twee bronzen medailles in 2017 en 2018.

De 24-jarige Tinne Gillis, die vorige maand goud veroverde op de Wereldspelen, haalt haar eerste Europese titel binnen, na eerder brons te hebben behaald in 2016.



Na afloop kon Tinne Gillis haar geluk niet op: "Het is fantastisch. De wedstrijd was zwaar en het tempo lag meteen erg hoog. Ik ben blij dat ik de juiste oplossingen heb gevonden, ook al was ik erg moe."

Ook had ze nog enkele mooie woorden over voor haar zus Nele die in juni nog een heupblessure opliep: "Ik had een paar weken geleden niet gedacht dat ze dit Europees kampioenschap zou kunnen spelen. Ze is zo snel weer in vorm, want het is haar eerste toernooi sinds haar blessure."