Tinne Gilis squasht zich naar kwartfinales British Open

Tinne Gilis is nummer 24 van de wereld, Chinappa nummer 14. Maar met 12-10, 11-8, 11-8 won de Belgische in 3 sets. Ook in de eerste en tweede ronde gaf Tine Gilis geen set prijs.



Vrijdag staat de 24-jarige Gilis tegenover de Egyptische Hania El Mammamy (PSA-3/2e reekshoofd) of de Engelse Georgina Kennedy (PSA-11) voor een plek in de halve finales.



Zus Nele, 2 jaar ouder dan Tine en 13e van de wereld, was vrij in de eerste ronde. In de 2e ronde versloeg zij de Maleisische Rachel Arnold (PSA-31) met 3-0 (11-2, 11-4, 11-2. Morgen in de 1/8e finales staat ze tegenover de Egyptische Nour El Tayeb (ex-nummer 3 van de wereld en 8e reekshoofd). El Tayeb is onlangs mama geworden en heeft nog geen nieuw klassement.