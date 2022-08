BEKIJK: Pijnlijk, tafeltennisser moet in halve finale opgeven nadat hij hand openhaalt aan tafel

"Zoiets heb ik nog nooit gezien, er steekt een stukje bot uit de wonde"

De Sloveen Darko Jorgic en de Zweed Kristian Karlsson maakten er een spannende halve finale van op het EK tafeltennis in München. Maar halfweg de vijfde set (het stond 2-2 in sets) liep het helemaal fout voor Karlsson.

De Zweed probeerde een aanval in te zetten, maar bij zijn slag raakte hij met zijn hand de rand van de tafel. Karlsson liep daarbij een open wonde op. Hij werd minutenlang verzorgd en probeerde dan op te warmen, maar tevergeefs.

Hij moest opgeven en kon zijn tranen niet bedwingen. Hij viel zelfs in de armen van zijn tegenstander die hem probeerde te troosten. "Dit doet pijn, letterlijk en figuurlijk", zei Karlsson. "Ik speel agressief en soms wordt dat afgestraft."

"Ik heb mezelf gesneden en er steekt een stukje bot uit de wonde. Telkens je het bloed wegveegt, komt dat botje naar boven. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Met zo'n wonde kon ik mijn mijn racket niet goed vasthouden."

Karlsson had in München al het dubbelspel gewonnen aan de zijde van zijn landgenoot Falck. In het enkelspel moet hij zich troosten met brons. "Het is nog te vroeg om daaraan te denken. Ik had het gevoel dat ik in de vorm van mijn leven zat en dan zo moeten opgeven, dat doet echt pijn."