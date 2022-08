1/16e finales zijn het eindstation voor de Belgen op het EK tafeltennis

Alexis Lebrun staat op de wereldranglijst zo'n 60 plaatsen hoger dan Cedric Nuytinck. In de vorige ronde was hij al de boeman voor Martin Allegro, die de Fransman met het brilletje wel een set kon ontfutselen.



Daar slaagde Nuytinck niet in. In sets 2 en 3 kon hij het wel spannend maken, maar ook die gingen naar Lebrun. De moed zakte hem duidelijk in de schoenen, met 11-4 in de 4e en laatste set doofde zijn kaars helemaal uit.



Adrien Rassenfosse moest daarna de Belgische eer hoog houden. Hij had in de vorige ronde gestunt tegen de Fransman Gauzy en dat werd van de 19-jarige Waal nu weer gehoopt tegen de Kroaat Pucar.

Het verschil tussen Rassenfosse en Pucar was uiterst klein. Het was een wedstrijd van voortdurend slaan en incasseren. In de 7e, en dus beslissende set, was het Rassenfosse die helaas de genadeslag moest incasseren: 11-8 voor de Kroaat, na een match die bijna een uur had geduurd.



Rassenfosse mag in ieder geval terugblikken op een geslaagd EK bij de senioren. Eerder dit jaar veroverde hij twee bronzen medaille op het EK U19, waarmee hij zich al opwierp tot dé Belgische tafeltennishoop.