Belgen in de schaduw: "Goeie herinneringen aan Parijs" en "Gevloekt bij de loting"

Wat zijn de doelen van de Belgen in het dubbelspel, het tafeltennis en het badminton? Onze reporters in Parijs stelden de vraag aan Joran Vliegen, Sander Gillé, Cedric Nuytinck en Lianne Tan.

"We gaan altijd voor het hoogste. Het heeft geen nut om naar een toernooi te vertrekken zonder de ambitie om te winnen. We gaan voor een medaille en hopelijk maken we het ook waar."

Vorig jaar haalden ze in Parijs de finale van het dubbelspel. "De omstandigheden liggen ons goed", knikt Vliegen. "Maar we moeten de loting afwachten voor we kunnen praten over onze ambitie."

Tafeltennisser Cedric Nuytinck is er na twee mislukte pogingen nu wel bij. "Toen was het telkens net niet, nu net wel."

Veel hangt af van de loting en die was ook niet echt gunstig voor badmintonster Lianne Tan. "Ja, ik heb toch even gevloekt. Het is pittig."

"Het is niet waar ik op gehoopt had, want het is de zwaarste loting die ik kon hebben. Maar ik ben er klaar voor. Ik had niet beter kunnen doen in mijn voorbereiding."

"2 van mijn tegenstanders zijn ex-nummer één van de wereld en net als voor mij zijn dit hun vierde Spelen. Ik ben geen favoriet, maar we beginnen bij 0-0. Ik ben de underdog en ik heb niets te verliezen."